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  4. Yalova'da acı olay! Evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Yalova'da acı olay! Evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

01.01.2025 19:00
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Yalova'daki evde çıkan yangına müdahale eden ekipler, 54 yaşındaki yatalak kadının cansız bedenini buldu. MS hastası ve yatalak olduğu belirtilen kadının, yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Yalova'da acı olay! Evde çıkan yangında 54 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale ederek kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıktığı evin odasında Ümmügül Göcük'ün (54) cansız bedenini buldu.

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Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Göcük'ün cansız bedeni otopsi için cenaze aracıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Yalova
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