Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

İddiaya göre, merkez Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden Didem Kiriş (42) evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı.
Kiriş'in balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kiriş, bu esnada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.
Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Kiriş'in cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Hayatını kaybeden Kiriş'in bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...
Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum