HABER

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 00:13 | Son Güncelleme

Yalova'da bir binanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti. Yere düşen kadının evin balkonunda çarşafla inmeye çalıştığı belirtildi.

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

İddiaya göre, merkez Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden Didem Kiriş (42) evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Kiriş'in balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kiriş, bu esnada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Kiriş'in cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden Kiriş'in bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

AW535343_03

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
İzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendiİzmir'de 'Tartı şenliği' düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova Didem Kiriş

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.