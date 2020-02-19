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Yalova'da fuhuş operasyonu: 50 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlıların Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan’dan iş vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde 5 otel ve 14 evde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda “Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçuyla ilgili 22 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 tabanca bu tabancaya ait 41 adet 7.65 mm fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

28'İ YABANCI UYRUKLU

Operasyonda yakalanan 28 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

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fuhuş Yalova gözaltı

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