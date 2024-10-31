Yalova'da gemi yangını! 2 denizci hayatını kaybetti

Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları için KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri gönderildi.
Telsiz dinlemelerinden yangının makine dairesinde başladığı ve iki denizcinin de mahsur kaldığı öğrenildi. Alınan ilk bilgilere göre gemi yangınında iki denizci hayatını kaybetti.
Ekiplerin makine dairesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.