Yalova'da gemi yangını! 2 denizci hayatını kaybetti

Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları için KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri gönderildi.

MAHSUR KALAN 2 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

Telsiz dinlemelerinden yangının makine dairesinde başladığı ve iki denizcinin de mahsur kaldığı öğrenildi. Alınan ilk bilgilere göre gemi yangınında iki denizci hayatını kaybetti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin makine dairesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.