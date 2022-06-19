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  4. Yalova'da ıhlamur toplamak için evden çıkan adam geri dönmedi! Ormanda ölü bulundu

Yalova'da ıhlamur toplamak için evden çıkan adam geri dönmedi! Ormanda ölü bulundu

19.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 57 yaşındaki Sabri Ateş, ıhlamur toplamak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ateş, ormanda ölü bulundu. Ihlamur ağacından düştüğü değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yalova'da ıhlamur toplamak için evden çıkan adam geri dönmedi! Ormanda ölü bulundu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde oturan Sabri Ateş, sabah saatlerinde evden çıkarak ormanda ıhlamur toplamaya gitti. Ateş'e uzun süre ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kocadere köyü yakınlarındaki ormana gittiği tespit edilen Ateş için arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU

Ormanda çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, gece saatlerinde Sabri Ateş'in cansız bedenine ulaştı. Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)


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