Yalova'da korkunç cinayet! Kadın girişimci, evindeki çalışanlar tarafından domuz bağıyla bağlandıktan sonra öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak’ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit’in (55) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ

Adrese giden polis, sağlık ekipleriyle birlikte daireye itfaiye marifetiyle girdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.



Ölü şekilde bulunan kadının elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlandığı öğrenildi.

Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.



Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

1'İ KADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

Yalova'da, evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürülen Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü. Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Canan Cerit’in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı. (DHA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır