HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yalova'da korkunç cinayet! Kadın girişimci, evindeki çalışanlar tarafından domuz bağıyla bağlandıktan sonra öldürüldü

Yalova'da korkunç cinayet! Kadın girişimci, evindeki çalışanlar tarafından domuz bağıyla bağlandıktan sonra öldürüldü

24.10.2024 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretim tesisi bulunan kadın girişimci Canan Cerit korkunç bir cinayete kurban gitti. Çetin'in evinde yabancı uyruklu çalışanları tarafından önce domuz bağıyla bağlandığı sonrasında da boğularak vahşice öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin ardından şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yalova'da korkunç cinayet! Kadın girişimci, evindeki çalışanlar tarafından domuz bağıyla bağlandıktan sonra öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak’ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit’in (55) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

MANTAR-URETICISI-KADIN-EL-VE-AYAKLARI-A_387098_107326

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ

Adrese giden polis, sağlık ekipleriyle birlikte daireye itfaiye marifetiyle girdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.

AW315168_04
Ölü şekilde bulunan kadının elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlandığı öğrenildi.

AW315168_03

Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

MANTAR-URETICISI-KADIN-EL-VE-AYAKLARI-A_387099_107326
Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

MANTAR-URETICISI-KADIN-EL-VE-AYAKLARI-A_387390_107432
Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

1'İ KADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

Yalova'da, evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürülen Canan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

MANTAR-URETICISI-KADIN-EL-VE-AYAKLARI-A_387386_107432

Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü. Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

MANTAR-URETICISI-KADIN-EL-VE-AYAKLARI-A_387388_107432

Öte yandan Canan Cerit’in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı. (DHA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Yalova
En Çok Okunan Haberler
TUSAŞ şehitleri gözyaşlarıyla uğurlanıyor

TUSAŞ şehitleri gözyaşlarıyla uğurlanıyor

ManU maçı öncesi olay! Taraftarlar birbirine girdi, polis ekipleri harekete geçti

ManU maçı öncesi olay! Taraftarlar birbirine girdi, polis ekipleri harekete geçti

Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı

Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

Teröristler lösemiyi yeni atlatan kızı annesiz bıraktı

Teröristler lösemiyi yeni atlatan kızı annesiz bıraktı

SON DAKİKA: Ankara'da gündem olacak ziyaret! Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu, samimi görüntüler...

SON DAKİKA: Ankara'da gündem olacak ziyaret! Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluştu, samimi görüntüler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.