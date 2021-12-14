Yalova'da manzara izleyemeye çıktı, 150 metreden aşağı düştü! Kahreden son

Yalova'nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek isteyen bir vatandaş, yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiyesi, uçurumdan düşen Osman Dağdeviren'e ulaştı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dağdeviren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sedye ile ambulansa taşınan Osman Dağdeviren'in cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Dağdeviren'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

(İHA-DHA)



