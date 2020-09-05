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  4. Yalova'da panik anları! Dümeni kilitlenen feribot karaya oturdu

Yalova'da panik anları! Dümeni kilitlenen feribot karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 07:06 | Son Güncelleme

Yalova’da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribot karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi.

Yalova'da panik anları! Dümeni kilitlenen feribot karaya oturdu

İstanbul’dan saat 23.59’da Yenikapı-Yalova seferini yapmak üzere hareket eden ‘Kanuni Sultan Süleyman’ isimli feribot, saat 01.20 sıralarında Yalova’da İDO iskelesine yanaşmak için manevra yaptı.

İddiaya göre dümeni kilitlenen feribot sahilde bulunan kayalıklara doğru ilerlemeye başladı.

KAPTAN SON ANDA ÖNLEDİ

Kaptanın ani manevrasıyla kayalıklara çarpmaktan son anda kurtulan feribot, kumsalda karaya oturdu.

Sarsıntı nedeniyle feribotta bulunan panik ve korku yaşarken, iskelede yakınlarını bekleyen vatandaşlar da endişelendi.

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Feribot yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak iskeleye çekildi. Can kaybı yaralananın olamadığı kazada feribotta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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