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  4. Yalova'da tersane faciası! Metrelerce yüksekten düşmüşlerdi: Yeni gelişme!

Yalova'da tersane faciası! Metrelerce yüksekten düşmüşlerdi: Yeni gelişme!

03.08.2024 15:41
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Yalova'daki bir tersanede bakım ve boya yapmak için kullanılan insan kaldırma platformunun kopması sonucu 2 işçi metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Dün yaşanan facia sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdi.

Yalova'da tersane faciası! Metrelerce yüksekten düşmüşlerdi: Yeni gelişme!

Altınova ilçesindeki Beşiktaş Tersanesi'nde, dün saat 17.00 sıralarında, bakım ve boya işleri yapan Doğanay Kurt ile Mehmet Kesik’in bindikleri insan kaldırma platformu, metrelerce yüksekten düştü. İşçiler, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçıların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinden sonra Kurt ve Kesik'in cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenazeler, ailelerine teslim edildi.

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MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Askere gitmek için hazırlık yaptığı belirtilen Doğanay Kurt'un Samsun'da, Mehmet Kesik'in ise cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Öte yandan; işçilerin ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme yapması için müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova tersane
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