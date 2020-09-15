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Yalova'da yeni koronavirüs kararı! 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşların saat 09.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00’den sonra velileri ile sokağa çıkabilecekler.

Yalova'da yeni koronavirüs kararı! 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tedbirleri gündemi ile bir araya geldi.

Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran kurul, 65 yaş üstü vatandaşların saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında soka çıkmasına kısıtlama getirdi. Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20.00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

(İHA)

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