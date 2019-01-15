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Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Yalova'da yolların kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan 11 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Fethiye-İstanbul seferini yapan şehirlerarası otobüs Yalova-Bursa karayolu 2. kilometresinde, yolların kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda otobüste bulunan 27 yolcudan 11'i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 11 yaralıyı Yalova Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sonrası Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova trafik kazası yolcu otobüsü

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