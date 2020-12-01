Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Yalova-İzmit kara yolu Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Aslan Çobantürk’ün (55) idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce kırmızı ışıkta duran araçlara çarpan otomobil ardından da karşı şeride geçerek, burada seyir halindeki araçlarla çarpıştı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 8 kişinin tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı. Diğer 3 yaralı ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ağır yaralı Aslan Çobantürk, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardında trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

