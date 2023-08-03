HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı!

Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı!

03.08.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada iki araç çarpışırken, sürücüsünün kazayı görerek direksiyonu kırdığı otomobil de takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinden Yalova istikametine giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 EMF 078 plakalı otomobil, Şenköy mevkisinde karşı yönden gelen 34 EC 174 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada 34 EMA 679 plakalı otomobil de kaza yapan araçlar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

wq

Kazada, 34 EC 174 plakalı araçta bulunan S.S. olay yerinde, N.S. de kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 5 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası bölgeden geçen Yalova Valisi Muammer Erol, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatırım karşılığı vatandaşlık veren yönetmelikle ilgili yeni gelişme!Yatırım karşılığı vatandaşlık veren yönetmelikle ilgili yeni gelişme!
AİHM’deki terör propagandası girişimine sert tepkiAİHM’deki terör propagandası girişimine sert tepki
Erbakan o sözlerle tepki gösterdi! "Avrupa ile aradaki uçuk fark ortada"Erbakan o sözlerle tepki gösterdi! "Avrupa ile aradaki uçuk fark ortada"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yalova

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.