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Yalova'daki 23 yaşındaki öğretmen Gülcan Işık'ın sır ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

Yalova'da dans eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki Gülcan Işık’tan bir süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Kendi imkanlarıyla kapıyı açan ekipler genç kızı ölü olarak buldu.

Yalova'daki 23 yaşındaki öğretmen Gülcan Işık'ın sır ölümü

Yalova’da dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık’tan bir süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri Işık’ı bulmak için Fatih Caddesi üzerindeki evine gitti. Kendi imkanlarıyla kapıyı açan ekipler genç kızı ölü olarak buldu.

Yapılan ilk incelemede genç öğretmenin ölümü doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. Ancak öğretmenin kesin ölüm sebebinin anlaşılması için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Gülcan Işık’ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsisi sonrasında netleşecek.

(İHA)

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Yalova öğretmen gülcan ışık

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