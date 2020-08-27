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Yalova'daki antik su sistemi asırlardır ayakta!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 2006 yılında tescillenen antik su sisteminin turizme kazandırılması için harekete geçildi. Roma dönemine ait olduğu belirtilen antik su sistemi asırlardır ayakta kalmayı başaran tarihi eserler arasında bulunuyor.

Yalova'daki antik su sistemi asırlardır ayakta!

Teşvikiye beldesi Güngörmezler mevkisinden başlayıp deniz kıyısındaki Kemertepe mevkisine kadar yer altından giden yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki sistem, asırlardır varlığını koruyor.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal ve kemerlerden oluşuyor.

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Yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen yapının bazı bölümlerde havalandırma bacaları ve dinlendirme havuzları bulunuyor.

Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu alanı turizme kazandırmak için meclis kararı aldıklarını bildirdi.

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Uzman akademisyenlerle bölgede yaptıkları incelemede, su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Selçuklu dönemlerinde kullanıldığı bilgisine ulaştıklarını aktaran Nurten, şöyle konuştu:

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"Bu su kemerlerinin önümüzdeki yıllarda ilimiz, ilçemiz ve beldemizin turizmine katkı sunmasını arzu ediyoruz. Ayrıca yapacağımız çalışmayla tarihi de gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Sayın Valimiz Muammer Erol'un desteğiyle durumu Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettik. Burayı turizme açma konusunda biz çalışmalarımızı başlattık. Allah nasip ederse önümüzdeki ay çalışmaları yoğunlaştıracağız. Buranın turizme açılması ve gün yüzüne çıkması Marmara Bölgesi, Yalova ve Çınarcık için önemli bir değer olacaktır."

AA

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