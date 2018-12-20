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Yalova'daki depremin ardından deprem profesöründen korkutan uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

Yalova Çınarcık'ta bu sabah meydana gelen 4.5'lik depremin ardından Çınarcık'la ilgili korkutan bir uyarı geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin İstanbul ile alakasının olmadığını söyleyerek, 'Ancak Çınarcık hattında 6,5 üstüne çıkan depremler olabilir' ifadelerini kullandı.

Yalova'daki depremin ardından deprem profesöründen korkutan uyarı

İstanbul'dan geçen fay hattının 3 bölümünden 2'sinin kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy; 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Çınarcık hattında artçı sarsıntıların olduğunu hatırlattı ve “O dönem bu fay hattında seri halde 4,5’lik deprem kümeleri oluşmuştu” dedi.

“ÇINARCIK’TAKİ DEPREMİN İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKASI YOK”

Marmara’daki fay hatlarını detaylarıyla anlatan Üşümezsoy; Çınarcık’ta meydana gelen depremle ilgili “Büyük İstanbul Depremiyle ilgili değil” yorumunda bulundu. Kuzey Anadolu Fay hattı için “Dönerek hareket ediyor. Bu yüzden stres biriktiriyor” diyen Profesör Üşümezsoy olası bir 6,5 şiddeti üstü deprem için ise Mudanya’yı işaret etti.

KUMBURGAZ ÇUKURU

Marmara’daki kritik fay hatlarından birisinin de Kumburgaz çukuru olduğunu hatırlatan Üşümezsoy “Şu anda burada da bir hareketlenme söz konusu değil” dedi.

Üşümezsoy “Esenköy-Armutlu ve Bozburun’da çatallanan bu depremler 99’dan beri devam ediyor. Bunların Kuzey Marmara hattı ile ilgisi yok fakat olası İstanbul depremine baktığımızda; araştırmalar gösterdi ki Adalar fayı dediğimiz fay hattında stres yok. Diğer taraftan Tekirdağ Silivri- Saros fayları kırıldığı için burada olan bu depremler geleceği olan depremleri değil boşalım depremleri. Yılanın sürünmesi gibi fayın içindeki sürünerek enerjisini yok ediyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü; “Marmara bölgesine baktığımızda , 17 Ağustos'ta kırılan fay Körfez'de başladı. Bir ucu Düzce'ye bir ucu da Çınarcık'a gelen bir yırtılma oldu. Bütün Marmarayı kat edecek ve Mürefte hattından Saroz'a girecek 180 km'lik fay var. Bu fayın 1912'de Tekirdağ – Mürefte bölümü kırılmış, 1999'da Körfez bölümü kırılmış”

Kaynak: Sözcü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
akp varken deprem olur mu ya!!akıl var mantık var
ah be dayı bi deprem yapamadınz reklam için
Ben daha bunların deprem tahmininin tuttuğunu görmedim. En az ayda 2 kere deprem bekleniyor diye açıklama yapıyorlar. Zaten illa ki bir gün deprem olacak çünkü coğrafi olarak deprem bölgesindeyiz. O gün geldiğinde de 'biz demiştik' diyorlar. Hemen ardından da yeni bir deprem uyarısı.
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