Yalova'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Marmara Denizi, Yalova Çınarcık'ın 8,52 kilometre açığında saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından gözler deprem uzmanlarının açıklamaları çevrildi. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunan ve açıklamaları gündem olan Prof. Dr. Naci Görür'den de Yalova merkezli depremle ilgili beklenene açıklama geldi.

FAY HARİTASINI PAYLAŞTI

Twitter hesabından depremin meydana geldiği bölgenin yer aldığı bir görseli de paylaşan Naci Görür "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, sevgiyle" ifadelerini kullandı.