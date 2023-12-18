HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Yalova'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

18.12.2023 00:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde Yalova Çınarcık açıklarındaki meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. . 6 Şubat depremlerinin ardından her açıklaması dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Yalova'daki depremi değerlendirerek "Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Yalova'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Marmara Denizi, Yalova Çınarcık'ın 8,52 kilometre açığında saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından gözler deprem uzmanlarının açıklamaları çevrildi. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunan ve açıklamaları gündem olan Prof. Dr. Naci Görür'den de Yalova merkezli depremle ilgili beklenene açıklama geldi.

FAY HARİTASINI PAYLAŞTI

Twitter hesabından depremin meydana geldiği bölgenin yer aldığı bir görseli de paylaşan Naci Görür "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

 Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı

Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı

 Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardıKorkutan Marmara depreminin ardından ilk açıklama geldi! Büyük depremi tetikler mi? Uzman isimi 'hatırlatıcı' diyerek uyardı
Bakan Tekin: Sizin tarikat bizim STK dediklerimizle devam edeceğizBakan Tekin: Sizin tarikat bizim STK dediklerimizle devam edeceğiz
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildiMarmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi Yalova Çınarcık naci görür
En Çok Okunan Haberler
Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

Yine TikTok yine olay! Bu kez yapan değil, çeken sınır dışı edilecek

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

O görüntüleri dünyaya servis ettiler! Putin'den Batı'ya gözdağı

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Artık zorunlu! 'Konum' şartı da getirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.