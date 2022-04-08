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  4. Kız meselesi vahşetle bitti! Arkadaşının boğazını kesti, cinayetin nedenini böyle anlattı

Kız meselesi vahşetle bitti! Arkadaşının boğazını kesti, cinayetin nedenini böyle anlattı

08.04.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'daki arkadaş vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Tartıştığı İbrahim Karakılıç'ı (21) cam parçasıyla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Önder Türkyılmaz (23), adliyedeki ifadesinde, "Aynı kızdan hoşlanıyorduk. Beni dövdü, gururuma yediremedim" dedi.

Kız meselesi vahşetle bitti! Arkadaşının boğazını kesti, cinayetin nedenini böyle anlattı

Yalova’da kız meselesi yüzünde tartıştığı arkadaşının boğazını cam parçasıyla keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Ender Türkyılmaz, aynı kızdan hoşlandıklarını ve aralarındaki kavga sonrası cinayeti işlediğini söyledi.

Olay, dün Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. İbrahim Karakılıç ile Uğur Ender Türkyılmaz arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Türkyılmaz, elindeki cam parçasıyla Karakılıç'ın boğazını kesti. Karakılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Türkyılmaz da kaçtı. İbrahim Karakılıç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkyılmaz ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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İfadesi alınan Uğur Önder Türkyılmaz, "İbrahim'i 15 gündür tanıyorum. Aynı inşaatta çalışmaya başladık ve aynı evde kalıyorduk. Aynı kızdan hoşlanıyorduk. 1 gün önce bu nedenle beni dövdü. Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim" dedi.

Uğur Önder Türkyılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Yalova
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