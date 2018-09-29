Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tropik fırtınanın yönünü değiştirdiği ama Muğla yöresi için şiddetli yağış beklendiği uyarısının ardından Akyaka sahilinde akşam saatlerinde deniz suyu çekilmesi yaşandı. 20 metreye yakın deniz suyu çekilmesinin ardından sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Vatandaşlar, ilk defa deniz suyu çekilmesi gördüklerini, öğle saatlerinde deniz suyunun normal olduğunu, akşam saatlerinde çekilme yaşandığını söylediler. Deniz suyunun medcezir ve dolunay nedeniyle gerçekleştiğini de söyleyen vatandaşlar, deniz suyunun tekrar geri geldiğini açıkladılar.
Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, her yıl mevsim değişikliklerinde yaşanan normal bir deniz suyu çekilmesi yaşandığını ifade ederek, yağmur öncesi de su çekilmesinin olabileceğini açıkladı. Öte yandan dün Yalova'da da benzer bir olay yaşanmıştı.
Yalova'daki korkutan görüntünün ardından "Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yapılan görüşmede ilimizde bir deprem hareketliliği olmadığı bilgisi verilmiş ve deniz çekilmesi, hayvan davranışları ve benzeri 50 farklı olayla deprem arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunun net olarak açıklanamadığı ifade edilmiştir." açıklamasını yaptı.
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