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Yalova Emniyeti 2018'de 5 milyon liralık ceza kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

TRAFİĞE kayıtlı 65 bin 537 aracın bulunduğu Yalova'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılında toplam 23 bin 344 araç sürücüsüne 4 milyon 939 bin 270 TL'lik ceza kesildi.

Yalova Emniyeti 2018'de 5 milyon liralık ceza kesti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TRAFİĞE kayıtlı 65 bin 537 aracın bulunduğu Yalova'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2018 yılında toplam 23 bin 344 araç sürücüsüne 4 milyon 939 bin 270 TL'lik ceza kesildi. Yalova Emniyeti, kenti 410 kamera ile izliyor.
Yalova’da trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetim faaliyetlerini yürüten Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda hem Drone ile hem de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile kural ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Yalova Emniyeti Trafik Denetleme Şubesi’nce yapılan açıklamada araç sürücülerinin ana cadde ve arterlerde, ikinci sıra park yapmak, toplu taşıma araçlarına ait durak içlerine park etmek, engelli park yerleri ve kaldırım üzeri yaya geçitlerine park etme ihlallerinin yoğun bir şekilde yapılmasının diğer yol kullanıcılarının mağduriyet yaşamalarına yol açtığı bildirildi. Yapılan açıklamada bu kapsamda denetim faaliyetlerinin artırıldığı, kural ihlallerine ilişkin Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları’nın düzenlendiği belirtildi. Yalova’nın 410 ayrı kamera ile 46 noktada ve 5 ayrı plaka tanıma sistemi ile gözlemlendiği bildirilirken, 2018 toplam rakamlarıyla ilgili de bilgiler verildi. Trafiğe kayıtlı 65 bin 537 aracın bulunduğu Yalova’da 2018 yılında toplam 23 bin 344 araç sürücüsüne ceza kesildi. Kesilen ceza miktarı ise 4 milyon 939 bin 270 TL oldu.
Konuyla ilgili Trafik Denetleme Şubesi’nden yapılan açıklamada, "2019 yılında 2018 yılına oranla ölümlü-yaralanmalı kazalarımızda müthiş bir azalmamız var. Kural ihlali yapan, özellikle minibüs duraklarına park eden, ikinci sıraya park yapan toplam dağıtım araçlarının yerlerini işgal eden, engelli araç park yeri için ayrılmış yerlere park eden araç sürücülerine KGYS ile de cezai işlem uyguluyoruz. Bunun da sürücüler tarafından bilinmesini istiyoruz. Buradaki amacımız trafik akışının sağlanması. Trafik açısından sorunlu bir şehir. Sadece denetimle bu iş yürümüyor. Bu konuda özellikle sürücülerimizden anlayış bekliyoruz. Kimse kimsenin yolunu gasp etmesin, kimse kimseyi mağdur etmesin. Araç sahiplerinin, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması için trafik kurallarına uymalarını önemle rica ederiz'' denildi.

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Yalova Emniyeti 2018'de 5 milyon liralık ceza kestiYalova Emniyeti 2018'de 5 milyon liralık ceza kestiYalova Emniyeti 2018'de 5 milyon liralık ceza kestiYalova Emniyeti 2018'de 5 milyon liralık ceza kesti

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