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Yalova Emniyeti’nden uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

28.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö.A., Ö.E., R.P., M.P., İ.U., R.Z., B.G., H.K., D.Y., C.P., O.S., E.T., E.K., Y.K. ve N.M. gözaltına alındı. Narkotik detektör köpekleri ile şüphelilerin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda 290 gram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid, 10 gram esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, bu tabancalara ait 10 adet 9 mm fişek ve 1 adet av tüfeği, uyuşturucu madde tüketimi ile ticaretinde kullanılan folyo, cam aparat, şaşal şişe (kova) şeklinde malzeme ve düzenek ele geçirildi. Şüphelilerden S.A. hakkında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 4 kişinin de haklarında uyuşturucu madde suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunduğu belirlendi. 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

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