HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YALOVA İMSAKİYE 2023: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta? Diyanet 2023 Yalova sahur ve iftar vakti

YALOVA İMSAKİYE 2023: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta? Diyanet 2023 Yalova sahur ve iftar vakti

21.03.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova imsakiyesi hakkında araştrmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Bu imsakiye ile birlikte il il iftar ve sahur vakitleri de belli oldu. Bu yıl oruç tutacak olanlar ilk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkacaklar. Peki, Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta? İşte Diyanet 2023 Yalova sahur ve iftar vakti

YALOVA İMSAKİYE 2023: Yalova’da ilk sahur ve iftar saati kaçta? Diyanet 2023 Yalova sahur ve iftar vakti

Yalova imsak, iftar ve sahur vakitleri hakkında araştırmalar hız kazandı. On bir ayın sultanı ramazanın ilk sahuru 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece yapılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Peki, Yalova’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2023 Yalova sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. İşte tüm merak edilenler...

YALOVA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Yalova'da ilk sahur saat 05:30'da yapılacak.
24 Mart Yalova sahur saati 05:29
25 Mart Yalova sahur saati 05:27
26 Mart Yalova sahur saati 05:25

YALOVA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Yalova'da ilk iftar saati 19:24 olarak açıklandı.
24 Mart Yalova iftar saati 19:25
25 Mart Yalova iftar saati 19:26
26 Mart Yalova iftar saati 19:27

YALOVA İMSAKİYESİ 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

oruç TUTMAK 3

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah'ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir.

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. “Tok, açın halinden anlamaz.” atasözü de bunu ifade eder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsyan ettiren olay! İçinde hasta varken ambulansı haczettilerİsyan ettiren olay! İçinde hasta varken ambulansı haczettiler
Marmara Bölgesi için tarih verildi!Marmara Bölgesi için tarih verildi!
Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan yalova akşam ezanı yalova iftar yalova iftar saati yalova iftar vakti yalova sahur vakti

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin gizli planı ne?

AK Parti'nin gizli planı ne?

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Tüm memurları ilgilendiriyor! Mahkemeden ‘hak ihlali’ kararı

Tüm memurları ilgilendiriyor! Mahkemeden ‘hak ihlali’ kararı

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

'Erbakan bekledi, Erdoğan gelmeyince ipler koptu!'

YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!

YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.