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Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği Yalova Kent Ormanı'nı, hafta sonlarında 20 bin yerli ve yabancı ziyaret ediyor - Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten: - "Yalova Kent Ormanı derelerinden, pınarlarından, ırmaklarından, şelalelerinden tutun her şeyiyle gezilecek doğa harikası bir yer"

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı, gölleri, ırmakları, şelaleleri, yürüyüş yolları, köprüleri ve oyun alanları ile hafta sonları ortalama 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Çınarcık ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Teşvikiye beldesinde 2005 yılında 95 bin hektar alana kurulan Yalova Kent Ormanı'nda yaz mevsiminde yoğunluk yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Yalova Kent Ormanı, kamp alanlarını dolduran doğa yürüyüşü gruplarının da uğrak yeri durumunda.

Ziyaretçilerin yaklaşık yarım saat yürüyüşle ulaşabildiği Erikli Şelalesi ise en çok ilgi gören yerlerden biri. Ihlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçlarının oluşturduğu ormanın yanı sıra Büyük ve Küçük Dipsiz Göl ile Delmece Yaylası'nı gezen ziyaretçiler, eşsiz güzelliklere tanık oluyor.

Çok sayıda şelale, 2 kilometrelik yürüyüş patikası, çocuk oyun ve spor alanları, piknik yerleri, asma köprü ve seyir teraslarının bulunduğu Kent Ormanı'na gelen ziyaretçiler ormandaki zipline ile de eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Fotoğraf ve doğa tutkunlarının özellikle tercih ettiği bölgede doğal güzellikler hayranlık uyandırıyor.

- "Gezilecek doğa harikası bir yerimiz var"

Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa turizminin beldeleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bölgedeki orman vadisinin yaklaşık 20 kilometreye ulaştığını ifade eden Nurten, şöyle konuştu:

"Yalova Kent Ormanı, derelerinden, pınarlarından, ırmaklarından, şelalelerinden tutun her şeyiyle gezilecek doğa harikası bir yer. Beldemiz çok uğrak. 3 bin nüfuslu beldemizin Kent Ormanı'na hafta sonları 20 bin ziyaretçi geliyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri aynı anda 3-5 bin araç bulunuyor. 15-20 bin kişiye hizmet vermek zorunda kalıyoruz. Turizm için bulunmaz bir yerimiz var. Umarım bunu kıymetini biliriz."

- Atıklarını toplayanlara bir sonraki ziyaret ücretsiz

Nurten, orman vadisinin kirlenmemesi için bir proje başlattıklarına değinerek, poşetlere koyduğu atıklarını Kent Ormanı'ndaki görevlilere teslim eden ziyaretçilerin bir sonraki girişini ücretsiz yaptığını vurguladı.

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Kent Ormanı Teşvikiye turist akını Yalova Zipline

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