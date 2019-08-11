Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı, gölleri, ırmakları, şelaleleri, yürüyüş yolları, köprüleri ve oyun alanları ile hafta sonları ortalama 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Çınarcık ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Teşvikiye beldesinde 2005 yılında 95 bin hektar alana kurulan Yalova Kent Ormanı'nda yaz mevsiminde yoğunluk yaşanıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Yalova Kent Ormanı, kamp alanlarını dolduran doğa yürüyüşü gruplarının da uğrak yeri durumunda.

Ziyaretçilerin yaklaşık yarım saat yürüyüşle ulaşabildiği Erikli Şelalesi ise en çok ilgi gören yerlerden biri. Ihlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçlarının oluşturduğu ormanın yanı sıra Büyük ve Küçük Dipsiz Göl ile Delmece Yaylası'nı gezen ziyaretçiler, eşsiz güzelliklere tanık oluyor.

Çok sayıda şelale, 2 kilometrelik yürüyüş patikası, çocuk oyun ve spor alanları, piknik yerleri, asma köprü ve seyir teraslarının bulunduğu Kent Ormanı'na gelen ziyaretçiler ormandaki zipline ile de eğlenceli dakikalar geçiriyor.