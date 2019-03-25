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Yalova merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 16:13 | Son Güncelleme

Yalova TEM ekipleri, FETÖ’nün yeniden yapılanmaya çalışan ve örgüt yöneticileri tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yalova TEM ekipleri, FETÖ’nün yeniden yapılanmaya çalışan ve örgüt yöneticileri tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yalova merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda büyük kısmı TSK personeli olan toplamda 22 kişi gözaltına alındı.
Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gizli faaliyet yürüten sözde mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yalova merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda örgüt mensubu oldukları tespit edilen şüphelilerin örgüt yöneticileri tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları belirlendi.
Yapılan operasyonda 1 deniz üst teğmen, 4 deniz astsubay, 1 hava astsubay, 10 KHK kapsamında ihraç olan askeri öğrenci, 2 emekli asker, 2 avukat, 1 sağlık çalışanı ve hakkında arama kararı bulunan, ’Hakkari’nin izdivaç sorumlusu’ olduğu öğrenilen bir kadınla beraber toplam 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

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