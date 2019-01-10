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Yalova merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:48 | Son Güncelleme

Yalova merkezli 17 ildeki operasyonda, 20 muvazzaf asker gözaltına alındı

Yalova merkezli 17 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 20 muvazzaf asker yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu, şüphelilerle ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurduğu tespit edilen 2 subay, 16 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

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FETÖ Yalova

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