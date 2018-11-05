Yalova ormanlarında sonbahar güzelliği

Berktuğ ÖNCÜ/İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)-YALOVA Kent Ormanı, sonbaharın renklerine bürünerek kartpostallık görüntüler sunuyor. Bünyesinde kestane, meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, köknar ve çeşitli çam türlerini barındıran Yalova Kent Ormanı, sonbahar ile birlikte doğal güzellikleri ve manzarasıyla dikkat çekiyor.

Yüzde 60’ı orman olan Yalova’da 2005 yılında oluşturulan, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi sınırlarında bulunan 95 hektar büyüklüğündeki Yalova Kent Ormanı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yalova’ya 29 kilometre mesafedeki Yalova Kent Ormanı’nı ziyaret edenler, bölgede bulunan Büyük Dipsiz Göl, Küçük Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası’nı gezme imkanı buluyor. Yalova Kent Ormanı’ndan 2,5 kilometre mesafedeki 530 metre rakımda bulunan Büyük Dipsiz Göl ve hemen 1,5 kilometre ilerisindeki 570 metre rakımlı Küçük Dipsiz Göl, zengin orman florasıyla da dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının uğrak mekanı olan Yalova Kent Ormanı, gölde balık tutmak isteyenleri, trekking yapanları ve çadır kurup doğayla baş başa kalmak isteyen misafirlerini ağırlıyor.

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