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Yalova polisinden şafak baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova’da uyuşturucu ticaretinin sıkça yapıldığı Bağlarbaşı Mahallesi’ne şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova’da uyuşturucu ticaretinin sıkça yapıldığı Bağlarbaşı Mahallesi’ne şafak operasyonu gerçekleştirdi. 30 araç ve 120 polisin katılımı ile gerçekleşen operasyonda, evlerde narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı.
Yalova polisi uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor. Bu amaçla Yalova’da uyuşturucu ticaretinin yapıldığı Bağlarbaşı Mahallesi’ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Yalova Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanan değişik şubelerden 120 polis 30 araçla mahalleye sevk edildi. Plan üzere belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Evler, bahçeler ve iş yerlerinin didik didik arandığı baskında polislere narkotik dedektör köpekler de eşlik etti. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Evlerinde uyuşturucu ve silah bulunan şahıslar ise gözaltına alındılar.

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını

Yalova polisinden şafak baskını
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