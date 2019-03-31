Yalova seçim sonuçları 2019: Hangi parti, hangi aday?

Yalova ve Türkiye’nin diğer tüm illerinde son yılların en çekişmeli ve en tartışmalı seçimlerinden biri için seçmenler sandığa gittiler. Kimileri sandığa gitmeden çok önce kime veya hangi partiye oy vereceğine belirlemişken kimileri ancak sandık başına gelince karar verdiler. Bazı illerde seçim sonuçları sandıklar açılmadan büyük oranda tahmin edilebiliyorken bazı illerde ise seçim öncesi kimse kesin şu kazanacak diyemiyordu. Nitekim bu seçim sonuçları da öncekiler gibi çokça tartışılacaktır.

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI

Yalova ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe seçim sonuçlarına aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Seçim sonuçları haritası için tıklayınız!

2019 YEREL SEÇİM SÜRECİ

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerden 5 yıl sonra bu seçim Cumhurbaşkanlığı sistemindeki ilk yerel seçim olarak tarihe geçti. 2019 yerel seçimleri seçim sonrasında da sürpriz bir durum yaşanmadığı taktirde Türkiye daha önce olmadığı kadar uzun bir süreyi seçimsiz geçirecek. Her seçim gibi 2019 yerel seçimleri de pek çok tartışmaya sahne oldu.

Özellikle büyük şehirlerde olmak üzere seçmenler partilerin kimi belediye başkan adayı olarak tanıtacağını merakla beklediler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi pek çok büyük şehirde adayların açıklanma süreci yakından takip edildi.