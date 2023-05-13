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  4. YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Yalova seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da!

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Yalova seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da!

13.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, Yalova seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Yalova seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz...

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Yalova seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy oranları Mynet.com'da!

Yalova seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Merkez seçim sonuçları, Çiftlikköy seçim sonuçları, Çınarcık seçim sonuçları, Altınova seçim sonuçları, Armutlu seçim sonuçları, Termal seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Yalova seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Yalova seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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YALOVA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yalova seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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Yalova yalova seçim sonuçları

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