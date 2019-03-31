YALOVA SON DURUM

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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

YALOVA MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 89Açılan Sandık Oranı : % 36,33Kullanılan Oy : 23.024Geçerli Oy : 22.467Katılım Oranı : % 27,75
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,1310.364CHPVEFA SALMAN% 45,9810.330DPRIDVAN ACAR% 5,091.143DİĞER% 1,4314SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,6135HDPYÜKSEL AKIN% 0,58130DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,1125VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0512BTPRAHMİ BALTACI% 0,037TKPHÜLYA YILDIZ% 0,037* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 86,67Katılım Oranı : % 84,75
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMETİN ORAL% 54,11.912CHPYASEMİN FAZLACA% 441.555MHPEYÜP ATA% 0,8831DİĞER% 0,5118İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,414SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,114ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 64,71Katılım Oranı : % 86,4
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA TOKAT% 39,351.088AK PARTİMEHMET BİRKAN% 36,271.003İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 10,74297CHPALİ ÇETİNKAYA% 10,16281DİĞER% 1,8852SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,4841BTPABDULKADİR DURAK% 0,113ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 17,95Katılım Oranı : % 73,08
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAVNİ KURT% 52,27864AK PARTİNUMAN SOYER% 45,49752MHPHARUN YORULMAZ% 1,0317VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,488DİĞER% 0,427SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,35ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 30,3Katılım Oranı : % 78,06
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 43,632.269CHPNEDİM GÜLER% 27,791.445İYİ PARTİMETİN DAĞ% 24,91.295MHPİSA YILMAZ% 2,23116DİĞER% 0,7338SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,5629VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,126BTPERDAL AKYÜZ% 0,042MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 36,33Katılım Oranı : % 75,74
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,1310.364CHPVEFA SALMAN% 45,9810.330DPRIDVAN ACAR% 5,091.143DİĞER% 1,4314SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,6135HDPYÜKSEL AKIN% 0,58130DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,1125VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0512BTPRAHMİ BALTACI% 0,037TKPHÜLYA YILDIZ% 0,037TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 11,11Katılım Oranı : % 92,9
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIİYİ PARTİİBRAHİM TANER% 47,91149AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 46,62145DİĞER% 2,899CHPSELCUK CAN USLU% 1,294MHPBURAK SEVENGİL% 1,294

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