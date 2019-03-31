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YALOVA SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

YALOVA MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 245Toplam Seçmen : 82.964Açılan Sandık : 150Açılan Sandık Oranı : % 61,22Kullanılan Oy : 38.641Geçerli Oy : 37.614Katılım Oranı : % 76,01
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ÖZTABAK% 46,9417.657CHPVEFA SALMAN% 45,5217.121DPRIDVAN ACAR% 4,31.619DİĞER% 1,7641HDPYÜKSEL AKIN% 0,69260SAADET PARTİSİRESUL GENÇ% 0,62235DSPİBRAHİM HALİL YUMUŞAK% 0,1142VATAN PARTİSİFATMA JÜLİDE KESKİN% 0,0416TKPHÜLYA YILDIZ% 0,0313BTPRAHMİ BALTACI% 0,0310* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 93,33Katılım Oranı : % 85,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMETİN ORAL% 53,142.038CHPYASEMİN FAZLACA% 40,651.559MHPEYÜP ATA% 5,16198DİĞER% 0,4718İYİ PARTİBOLER ARSLAN% 0,3915SAADET PARTİSİMUSTAFA AYDIN% 0,187ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 82,35Katılım Oranı : % 86,93
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMUSTAFA TOKAT% 381.386AK PARTİMEHMET BİRKAN% 35,41.291İYİ PARTİARİF ÜRGÜP% 11,63424CHPALİ ÇETİNKAYA% 10,72391DİĞER% 2,77101SAADET PARTİSİOSMAN YILMAZ% 1,451BTPABDULKADİR DURAK% 0,083ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 35,9Katılım Oranı : % 75,23
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİNUMAN SOYER% 50,41.752CHPAVNİ KURT% 48,161.674MHPHARUN YORULMAZ% 0,8630VATAN PARTİSİAYŞEGÜL AYDIN% 0,238DİĞER% 0,27SAADET PARTİSİYAŞAR BAŞKAN% 0,145ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 65,15Katılım Oranı : % 77,76
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ MURAT SİLPAGAR% 43,364.873CHPNEDİM GÜLER% 30,993.483İYİ PARTİMETİN DAĞ% 22,412.518MHPİSA YILMAZ% 2,3259SAADET PARTİSİİBRAHİM HABERAL% 0,4247DİĞER% 0,3843VATAN PARTİSİHAKKI YILDIRIM% 0,078BTPERDAL AKYÜZ% 0,067TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 11,11Katılım Oranı : % 92,9
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIİYİ PARTİİBRAHİM TANER% 47,91149AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 46,62145DİĞER% 2,899CHPSELCUK CAN USLU% 1,294MHPBURAK SEVENGİL% 1,294

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seçim 2019

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