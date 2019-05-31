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Yalova Termal'de bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

YALOVA'nın kaplıcaları ile ünlü Termal ilçesindeki tesislerde, 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın kaplıcaları ile ünlü Termal ilçesindeki tesislerde, 9 günlük bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Termal'de bayram tatili yoğunluğu işletmecilerin yüzünü güldürdü. İlçedeki otel ve pansiyonlardaki doluluk oranı, yüzde 100’e ulaştı. Yalova Termal Tesisleri Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, ''Arife günü itibariyle tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Tatilcileri burayı çok seviyor. Hem yerli turizm açısından önemli, hem de Rusya’dan ve Orta Doğu’dan misafirlerimiz oluyor. 230 yatak kapasitemiz mevcut. Termal turizmi, sadece hamam havuz olarak kullanılmıyor. Burası aynı zamanda doğal bir arboretum. Atatürk’ün kurduğu ilk arboretum. O yüzden yürüyüş yollarımızı da temiz hava almak isteyen insanlarımız tercih ediyor. Günübirlik girişlerimiz de var. Sadece otel ve konaklama olarak kullanılmıyor" dedi. Gürbüzoğlu, tesisleri günlük ziyaretçi sayısının normalde 700- 800 olduğunu, ancak bayram nedeniyle bu sayının bin 200’lere ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

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