Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci: “Bana karşı bir algı operasyonu yapıldı”

Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil ile yaşadığı tartışma ile ilgili konuştu. Cebeci, “Bu görüntü kırpılarak verilmiş. 10 saniye önü ve sonunu da gösterseler neden böyle konuştuğumu görecekler” dedi.

Rektör Suat Cebeci, üniversitede öğrencilerin de katıldığı bir toplantıda İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’i salondan çıkartmış ve bu sırada telefonla çekilen bir video internete düşmüştü. Rektör Cebeci, yaptığı açıklamada bu video ile kendisine bir algı operasyonu yapılmak istendiğini dile getirerek, “Ben öğrencilerimizi faydalı hale getirmek için kulüp yöneticileri ve onların danışmanı olan hocaları konferans salonunda topladım. Onlara motivasyon vermek, hareket kazandırmak için konuşma yaptım. Çok da güzel bir toplantı oldu. Onlara buraya ünlü isimler getirin, bilim, fikir adamları, sporcu ve sanatçılar getirin dedim. Burası canlı bir bilim merkezi olarak ortaya çıksın. Bunları yaparsanız da sonuna kadar destekçileri olacağımızı söyledik. Bu konuşmanın ardından İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil söz aldı. Çok güzel bir ortam oluştuğundan, ben hocanın beni destekler mahiyette bir şey konuşacağını umut ediyordum. Hoca, ‘Ben konuşmanızda saydım. 6 defa destek kelimesini kullandınız. Ama biz sizden bir araba istedik vermediniz’ dedi. Ben de bu konuda bir yanlışlık olduğunu kendisine söyledim. Israr edince yanımdaki rektör yardımcısına konuyu sordum. Onlar da yazılı ve sözlü olarak bir taleplerinin olmadığını bana söylediler. Ben yeniden kendisine emin misiniz, dekanla konuştunuz mu diye sorunca bana, ‘Uzatma, vermediler’ diye cevap verdi. Ben de polemiğe niyetli olduğunu görünce, ‘Sonra hallederiz, siz mikrofonu yanınızdaki öğrenciye verin’ dedim. Mikrofonu vermeyip, ‘Öğrenciyi 10 dakika dinlediniz, beni de dinlemek zorundasınız’ dedi. Ben, ‘O halde haddini bilerek konuş. Ya da lütfen dışarı çık’ dedim. Videoda sadece benim tepkim alınmış. Oysa o videonun 10 saniye önü alınsa herkes durumu görecek. Kaldı ki 10 saniye sonrasında da bana hakaret var. Onlar verilmiş olsa bırakın kamuoyunun beni ayıplamasını, onu ayıplayacaklar. Bu görüntüyü kırpıp tamamen benim tepkimi vermişler. Bir rektör neden durup dururken haddini bil desin ki? Bunu iyi kullandılar. İnsanların onurunu ve haysiyetini dikkate almadan bir sürü insan da bize küfür ve hakaret etti. Kamuoyu karşısında bize karşı bir algı operasyonu yapıldı” dedi.

