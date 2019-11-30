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Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ile Ebubekir Sifil arasında sözlü tartışma: Haddini bil ya da lütfen dışarı çık

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:10 | Son Güncelleme

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda polemik yaşadığı aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'i 'haddini bil burada konuş ya da lütfen dışarı çık' dedi. Tartışma sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine açıklama yapan Sifil, "Kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim" dedi.

Yalova'da, Yalova Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci'nin de katılımıyla Kulüpler Birliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda danışman eğitmenlerden biri olan Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Ebubekir Sifil, okulun kulüplere yardım etmediğini ileri sürdü.

Bu sırada kaydedilen videoda Rektör Cebeci, Sifil’e “Hadsiz bir insansın” dedi.

Sifil'in, "Benim insanlarla nasıl ilişki kuracağıma siz karar veremezsiniz" diye karşılık vermesinin ardından Cebeci, "O zaman haddini bil burada konuş ya da lütfen dışarı çık" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olayın ardından “#SuatCebeciistifa” başlığı altında rektöre yönelik tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

SİFİL: TEPKİLERİN GELDİĞİ NOKTA ENDİŞE VERİCİDİR

Doç. Dr. Ebubekir Sifil, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Sifil açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Dün bir toplantıda Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci hocayla aramızda geçen tatsız diyalog salondaki bir katılımcı tarafından görüntülü kayda alınıp Twitter’da paylaşılmış. Bunun üzerine #suatcebeciistifa etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlamış. Tamamen bilgim ve iradem dışında oluşan ve giderek artan tepkilerin şu an geldiği nokta endişe vericidir. Özellikle kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim. Ne yaşanmış olursa olsun bu paylaşımların muhatabı, mensubu bulunduğum üniversitenin rektörüdür ve kendisine yönelik bu tarz ifadelerin kullanıldığını görmek hem kendisi adına hem de üniversitemiz ve ilim dünyası adına üzüntü vericidir. Destek paylaşımlarının daha fazla gerginliğe sebep olmadan bu noktada bırakılması hususi ricamdır. Bir bilim yuvasında asla yaşanmaması gereken olayın yol açtığı bu sonuç, yönetici konumunda bulunanların sorumlu davranmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci ebubekir sifil

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