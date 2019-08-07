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Yalova Üniversitesine rekor kayıt

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yalova Üniversitesi YKS sonrasındaki tercihlerle geçen yıla oranla bu yıl yaşanan yüzde 5’lik artışla yüzde 97 doluluk oranına ulaştı. Üniversite bu tercih sonucuna göre rekor bir rakama ulaştı.

Yalova Üniversitesine rekor kayıt

Yalova Üniversitesi 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre son bir yılda gerçekleştirdiği gelişmelerin sonucu olarak bir önceki yıla göre yüzde 5’lik puan artışı ile yüzde 97,5 doluluk oranına ulaştı ve büyük bir başarıya imza attı. 3 bin 445 yeni öğrenciyi bünyesine katan üniversite, ilk defa kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte 3 bin 700 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Böylece, üniversitemiz 10 yıllık tarihinin en yüksek doluluk oranını yakalamıştır.

Yalova Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında mevcut fakülte ve meslek yüksekokullara ek olarak Altınova Meslek Yüksekokulu, çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarına toplamda 11 yeni bölüme öğrenci kabul etti. 2019 YKS verileri ışığında ortaya çıkan doluluk oranları Yalova Üniversitesi’nin yeni bölümler noktasında isabetli kararlar vermiş olduğunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Yeni dönemde öğrenci memnuniyetini artırmayı birincil önceliği haline getiren üniversitede bu doğrultuda yapılan çalışmaların olumlu yansımaları doluluk oranlarıyla kendisini göstermeye başladı. Öğrencilerine daha iyi eğitim-öğretim olanağı sunmak ve yerleşkelerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlamak için çalışmalarına hız veren üniversite yeni dönemde hizmete sunacağı Öğrenci Yaşam Merkezi ile memnuniyet düzeyini daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ise, “2019 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, Yalova Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize öğrencilik yaşamlarında başarılar diliyoruz” dedi. (İHA)

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