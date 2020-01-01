Yalova Valisi Erol, hastane ve kontrol noktalarındaki görevlilerin yeni yılını kutladı

Daha sonra Yalova Devlet Hastanesine geçen Vali Erol ve beraberindekiler, acil servis ve diğer birimlerde tedavi gören hastalara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diledi.

Burada güvenlik güçleriyle sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Erol, daha sonra Bursa yolundaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erol, ziyaretleri kapsamında güvenlik güçleri, sağlık personeli ve vatandaşın yeni yıllarını kutladığını ifade etti.

Yalova'da yeni yıla herhangi bir sıkıntı yaşanmadan girildiğine dikkati çeken Erol, şunları kaydetti:

"İnşallah vatandaşlarımız 2020'de de şuanda olduğu gibi huzurla, sağlıkla, sevdikleriyle bir yıl geçirir, arzu ettikleri güzelliklere eriştikleri bir yıl olarak tamamlar. Biz de kamu çalışanları, memurlar, hizmet edenler olarak buna bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. O yönde gayretleri olan görev başındaki arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Onların bu saatlerdeki nöbetleri sayesinde sevdikleri de rahat ediyor. Onların da bu özverilerinin bir karşılığı var. İnşallah milletimiz, memleketimiz 2020'yi arzu ettiğimiz güzelliklerle birlikte 2021'e devreder."

Kutlama programı, Erol ve beraberindeki heyetin itfaiye müdürlüğü ve polis lokali ziyaretlerinin ardından son buldu.

