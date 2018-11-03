Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'dan duygusal veda

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Yalova Valiliği'nden, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ile personeliyle buluştuğu veda gecesinde duygu dolu anlar yaşadı. Yalova’da 16 Haziran 2016 tarihinden bu yana görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yılmaz, “15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere karşı göğsündeki imanı elindeki bayrağı ile dimdik duran aziz milletimize hizmet etmenin her zaman onurunu yaşadım. Görevler de insan hayatı gibi fanidir. Her makam geçicidir. Şu an Yalova Valiliği makamından ayrılıyorum. Ama ben sizin gönlünüzdeki makamlardan ayrılmıyorum” dedi.

Bir otelde düzenlenen veda gecesinde konuşan Vali Tuğba Yılmaz, Yalova’da 2,5 yıl boyunca görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, "2,5 yıldır Marmara’nın incisi, parlayan yıldızı, tarihiyle kültürel dokusuyla, kültürel zenginlikleri, değerleriyle Yalova, benim içimde hep yeri olacak. Görevimiz süresince sadece Yalova’nın değil; mesleğe başladığım ilk günden itibaren, mesleklerin en büyüğü olan dostlarımızın ve aldığımız duaların bilincinde oldum. Mesleğe başladığım ilk günden itibaren, adaletli, eşitlikçi, demokratik, hukuka bağlı, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, istişareye ve ekip ruhuna önem veren bir yönetim anlayışı ile ilimizin güzide noktalarında hizmet etmeye çalıştım. Veda yemekleri duygusaldır. Bizler göreve veda ediyoruz. Dostluklar kalıcıdır. Yeni dostlar kazandık. Her bir görev yaptığımız yer, yeni duaların alınmasıdır. Hep bu bilinç ile hareket ettik. Yalova’da sizler ile birlikte çok güzel işlere imza attık” diye konuştu.