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  4. Yalova ve Düzce'de dere taştı evleri su bastı! Vatandaşların zor anları

Yalova ve Düzce'de dere taştı evleri su bastı! Vatandaşların zor anları

09.12.2023 19:55 | Son Güncelleme:
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Yalova Çınarcık'ta dere taştı, evleri su bastı, mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı. Düzce’de de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı evleri su basarken, doğalgaz boruları patladı.

Yalova ve Düzce'de dere taştı evleri su bastı! Vatandaşların zor anları

Yalova Kocadere köyüne ismini veren dere, aşırı yağışlarla birlikte taştı. Köyün Yalı Mahallesi’nde sokaklar sular altına kalırken birçok evde de su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, bölgede su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaşanan su baskınları sebebiyle AFAD ekibi ve Esenköy itfaiyesi, mahsur kalan vatandaşı kurtardı.

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VATANDAŞLAR KAMYONETE BİNEREK EVLERİNDEN UZAKLAŞTILAR!

Düzce'de de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı. Vatandaşlar evlerinin durumunu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştılar.

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Bu arada yine Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğalgaz borusu patladı. Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.

(DHA)


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Yalova Düzce dere
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