Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, iddialara göre 2014 yılındaki mahalli seçimlerinin ardından amcasının kızı Özlem Salman Günalp'i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik'i ise hukuk işleri müdürü yaptı. Diğer bir iddiaya göre Vefa Salman, şahsi harcamalarını Yalova Belediyesi'nin kasasından karşıladı. Bu iddiaların gündeme gelmesiyle, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

'BİRİNCİ DERECE DEĞİL, ÜÇÜNCÜ DERECE AKRABALARIM'

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'li belediye başkanları üzerinden bir linç kampanyası yürütüldüğünü savunarak, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bazı kişi, kurum ve kuruluşlar, Yalova Belediyesi ve benimle ilgili bir takım mesnetsiz, doğrusu olmayan iddialar ortaya atarak, yalan haberle kamuoyunu yanıltmaya kalkıyor. Yalova, Vefa Salman’ı çok iyi tanıyor. Atılan çamurların üzerine yapışmadığını da çok yakından biliyor. Bu iddia edilen isimler, benim ne birinci derece ne ikinci derece akrabalarım, aynı isimler benim tarafımdan işe alınmış değiller. Hemen hemen hepsi devlet memuru. Dayımın kızı Gülden Atik, benden önce Yalova Belediyesi’ne girdi. Diğer adı geçen kişiler, ikinci derece akrabam bile değil. Üçüncü derece akrabalarım. Birisi üniversitede memur iken Yalova Belediyesi’ne girdi. Burada amaç yıpratmaksa valla bu pek tutmaz ve uymaz."