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Yalova zabıtasından dilenci operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle cami çevrelerinde dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yalova zabıtasından dilenci operasyonu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle cami çevrelerinde dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 yabancı uyruklu çocuğa dilencilik yaptırıldığı tespit edilirken, üzerlerinde bulunan paralara el konuldu.
Yalova Belediyesi, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortak çalışmasıyla aileleri tarafından dilendirilmeye teşvik edilen çocuklara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sivil zabıtalar, emniyet mensupları ve sosyal hizmetlerden görevli kişiler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 18 çocuğa dilencilik yaptırıldığı belirlenirken, üzerlerinden çıkan paralara el konuldu. Çocuklar, gerekli işlemleri yapılmak üzere Yalova Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Denetimlerin belirli periyodlarla yapıldığını dile getiren Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Volkan Dadaloğlu, "Belediyemiz, Emniyet Çocuk Şube ekipleri ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde görevli ekipler ile birlikte vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda çalışma yaptık. Dilencilik yapan kişilerin tespitini gerçekleştirdik. Halkımızın duygularını suistimal eden kişi veya kişilere asla müsaade etmeyeceğiz. Yabancı uyruklu vatandaşların çoğunlukta olduğu operasyonda çocuk yaşta dilendirilen kişilerin aileleri hakkında gerekli işlemleri başlattık. Vatandaşların sokakta daha huzurlu ve rahat dolaşmaları için çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

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Yalova zabıtasından dilenci operasyonuYalova zabıtasından dilenci operasyonu

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