Yalova'da 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da polisin düzenlediği operasyonda, İranlı uyruklu şüphelinin üzerinde 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonu genişleten polis, İran asıllı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Alınan bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran asıllı H.B.N.'yi takibe aldı. İDO Yalova Feribot İskelesi'ne gelen şüpheli, burada yakalandı. Şüphelinin üzerinden 1 kilo 47 gram afyon sakızı çıktı. Araştırmasını sürdüren polis, olayla ilişkisi olduğunu tespit ettiği S.T., M Y. ile A.T. isimli İranlı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise bir tabanca ve silaha ait 6 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI



