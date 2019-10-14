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Yalova'da 1077 öğrenci aynı anda kitap okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

YALOVA'da Atatürk Stadyumu'nda 1077 öğrenci, aynı anda kitap okudu.

Yalova'da 1077 öğrenci aynı anda kitap okudu

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da Atatürk Stadyumu'nda 1077 öğrenci, aynı anda kitap okudu. Protokolün de eşlik ettiği kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı'na da hazırladıkları dövizlerle destek oldu.
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği 'Yalova 7’den 77’ye kitap okuyor' adlı etkinlik Yalova’da bin 77 öğrencinin katılımı ile Yalova Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Çimlerin üzerine oturan öğrenciler, burada kendilerine dağıtılan kitapları okudu. Öğrencilerin etkinliğine Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Adil Ürekli, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve protokol mensupları da katılarak destek oldu. Protokol, öğrencilerle birlikte kitap okudu.
'SADECE TEST DEĞİL SORUN ÇÖZEN BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'
Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise etkinlik hakkında gazetecileri bilgilendirerek, amaçlarının sadece test çözen bireyler değil aynı zamanda sorunların da üstesinden gelebilen bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Tosun, "2023 vizyonumuzun en önemli bileşenlerinden birisi okumak, okuduğunu anlamak ve geleceği tasarlamak. Biz de bu vizyon doğrultusunda ilimizde 7’den 77’ye birlikte kitap okuyoruz projesini başlattık. Bugün açılışını Yalova Valimiz, milletvekilimiz ve bin 77 öğrencimizle birlikte yapıyoruz. Buradaki amacımız çocuklarımızın kelime dağarcıklarını arttırmak, Türkçemizi güzel konuşmalarını sağlamak. Okumanın yanı sıra okuduklarını anlamalarına yönelik de yarışmalar düzenleyeceğiz. Her kademede 5’er kitap belirledik. Bu kitaplar Mart ayına kadar okunacak. Ardından ilk, orta ve lisede okudukları kitaplarla ilgili yarışmalar düzenlenecek. Akademik başarı noktasında çocuklarımızı okuduğunu anlayan, sorun çözen bireyler olarak yetiştirme hedefimiz var. Bu amaçla sadece test değil sorun çözen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bunun da en önemli bileşeni kitap okumaktır" dedi.
Öte yandan protokol mensupları da ellerine aldıkları kitapları öğrencilerle birlikte okudu. Bir grup öğrenci ise ellerinde Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikleri destekleyen yazılar tuttular. 15 dakika boyunca süren etkinliğin, yıl boyunca çeşitli mekanlarda devam edeceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da 1077 öğrenci aynı anda kitap okuduYalova'da 1077 öğrenci aynı anda kitap okuduYalova'da 1077 öğrenci aynı anda kitap okuduYalova'da 1077 öğrenci aynı anda kitap okudu

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