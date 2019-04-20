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Yalova'da "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Yalova'da, UDEF tarafından bu yıl 51 ülke 91 şehirde "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik düzenlendi - UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat: "Türkiye üniversite imkanlarıyla, her türlü sosyal, ekonomik imkanla dünyada çok daha fazla öğrenci alacak potansiyele sahip bir ülke"

Yalova'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) bu yıl 51 ülke, 91 şehirde "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik yapıldı.

Yalova Halk Eğim Merkezi Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte bir konuşma yapan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, uluslararası öğrencilerin olduğu her yerde bu buluşmayı yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin misafirperver bir ülke olduğunu vurgulayan Bolat, "Kültürüyle, inancıyla, değerleriyle, tarihiyle, devletiyle milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ülkemizde eğitim alan 150 bin uluslararası öğrenci var. Onları gündeme getirmek, onlarla olan kardeşliğimizi, dostluğumuzu göz önüne koymak, kamuoyu ile paylaşmak için bunu yapıyoruz." dedi.

Bolat, yurt dışındaki etkinliklerde ise Türkiye'ye öğrenci olarak gelmek isteyenler, Türkiye mezunları, o ülkelerde eğitim alan uluslararası öğrencilerle bir araya gelindiğine değindi.

Yalova'da 52 ülkeden 118 misafirin öğrenim gördüğü bilgisini veren Bolat, 2023 yılında Türkiye'nin 350 bin uluslararası öğrenci hedeflediğini aktardı.

UDEF Başkanı Bolat, "Türkiye üniversite imkanlarıyla, her türlü sosyal, ekonomik imkanla dünyada çok daha fazla öğrenci alacak potansiyele sahip bir ülke. Dünya genelinde 5 milyon insan bir başka ülkeye gidip eğitim alıyor. Dolayısıyla zamanla Yalova'da da uluslararası öğrenci sayısı artacaktır." ifadelerini kullandı.

Programın ev sahipliğini yapan UDEF'e bağlı Çınaraltı Uluslararası Öğrenci Derneğinin koordinatörü Mücahit Gülüm ise Türkiye'deki misafirlerin, 1 Mart-4 Mayıs tarihlerinde yapılan buluşmalarda kendilerini ve geldikleri ülkeleri tanıttığını anlattı.

Uluslararası öğrencilerin şiirler okuyup şarkılar söylediği, ülkelerinin halk danslarından örnekler sunduğu etkinliğe Yalova Valisi Muammer Erol da katıldı.

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