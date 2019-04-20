Yalova'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) bu yıl 51 ülke, 91 şehirde "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında etkinlik yapıldı.

Yalova Halk Eğim Merkezi Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte bir konuşma yapan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, uluslararası öğrencilerin olduğu her yerde bu buluşmayı yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin misafirperver bir ülke olduğunu vurgulayan Bolat, "Kültürüyle, inancıyla, değerleriyle, tarihiyle, devletiyle milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ülkemizde eğitim alan 150 bin uluslararası öğrenci var. Onları gündeme getirmek, onlarla olan kardeşliğimizi, dostluğumuzu göz önüne koymak, kamuoyu ile paylaşmak için bunu yapıyoruz." dedi.

Bolat, yurt dışındaki etkinliklerde ise Türkiye'ye öğrenci olarak gelmek isteyenler, Türkiye mezunları, o ülkelerde eğitim alan uluslararası öğrencilerle bir araya gelindiğine değindi.

Yalova'da 52 ülkeden 118 misafirin öğrenim gördüğü bilgisini veren Bolat, 2023 yılında Türkiye'nin 350 bin uluslararası öğrenci hedeflediğini aktardı.