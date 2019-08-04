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Yalova'da "15. Kızılcık Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 21:05 | Son Güncelleme

Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de bu yıl 15'incisi düzenlenen şenlikler renkli görüntülere sahne oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy'de "15. Kızılcık Şenliği" düzenlendi.

Köy meydanında düzenlenen şenliğin açılışı, Altınova Belediyesi Mehter Takımı'nın kortej yürüyüşüyle yapıldı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, kızılcık üretimine değinerek, ürünün son kullanıcıyla buluşacağı yeni açılımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Gönüllerinde yatan bir çalışma olduğunu ve bunu gelecek yıl İl Özel İdaresi aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini belirten Büyükgümüş, "Hem bir kültür hem de bir tarım festivalini inşallah önümüzdeki yıldan itibaren Yalova'da hayata geçireceğiz." dedi.

Şenlikte emeği geçenlere plaketlerinin verilmesinin ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Şenlik sonunda vatandaşlara kızılcık ikram edildi.

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15.Kızılcık Şenliği Yalova

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