Yalova’da 15 Temmuz anma gecesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Valiliği tarafından düzenlenen tören yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova İl Emniyeti Müdürü Hakan Fındık, İl Özel Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ile protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter Takımı’nın da eşlik ettiği yürüyüş, 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dualar okundu.

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Törende konuşan Yalova Valisi Muammer Erol, "Çanakkale’de İstiklal Harbi’nde olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe gecesinde de meydan ve sokaklarda da tüm fertleriyle tek bilek, tek yürek olarak iradesini darbelere çiğnetmeyen Türk milletinin karşısında hiçbir hain düşman duramaz” dedi.

Burada bir konuşma yapan Valisi Muammer Erol, “Aziz milletimiz genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla inandığı sevdiği ve güvendiği lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına gönülden destek verirken, ömer yürekli, halis kahramanlı, tereddütü hiç tanımamış demir iradeleriyle Ömer Halisdemir olmuş, şehit olmuş ve mankurtlaştırılmış hainleri kanlarında boğup, heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Çanakkale’de İstiklal Harbi’nde olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe gecesinde de meydan ve sokaklarda da tüm fertleriyle tek bilek, tek yürek olarak iradesini darbelere çiğnetmeyen Türk milletinin karşısında hiçbir hain düşman duramaz. Aziz milletimizin cesareti, hür iradesine sahip çıkma kararlılığı, milli iradeye ve demokrasiye olan inancı şüphesiz her türlü takdirin üzerine olmuştur” dedi.

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Erol, “Takiye ve ilmi siyaset teraneleriyle beyinleri ve ruhları ifsat edilerek, mankurtlaştırılan FETÖ'cü hainleri, sahiplerini ve destekçilerini nefretle kınıyorum. Birliğimize ve dirliğimize kast eden bu hain örgüt, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile tüm devlet geleneklerimizi çiğneyerek, devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış ancak milletimizin fedakarca direniş göstererek terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Bu tarz ihanetlerin tekrar yaşanmaması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bütün hainlere ve hıyanetlerine karşı daha çok uyanık olmalı ve daha çok çalışmalıyız. Birliğimizi ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumalıyız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Erol, 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir dalında derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti.

