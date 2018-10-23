HABER

Yalova'da 2 katlı evde polis araması

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

YALOVA'nın Termal ilçesinde Suriyeli 10 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde, polis ve jandarma ekiplerince 15- 20 gün önce kaçak silah araması yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, evdeki aramanın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olmadığını belirtti.

Yalova'da 2 katlı evde polis araması

Berktuğ ÖNCÜ- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Termal ilçesinde Suriyeli 10 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde, polis ve jandarma ekiplerince 15- 20 gün önce kaçak silah araması yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, evdeki aramanın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olmadığını belirtti.
İlçeye bağlı Ak köyü mevkisinde, Suriyeli E. ailesinin 6 yıldır oturduğu bahçe içindeki 2 katlı evde polis ve jandarma ekipleri işbirliğinde arama yapıldı. 15-20 gün önce yapıldığı belirtilen aramaya çok sayıda polis ve jandarma katıldı. 3 saat süren aramada, evin her yeri didik didik arandı.
Evde kirada oturan Suriyeli M.E.'nin çocuklarından S.E. (15), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok kalabalıklardı. Polis ve jandarma geldi. Evin her yerinde arama yaptılar. Üs katlara da çıktılar. Bize ne olduğunu söylemediler. 'Bu evde bir şey yok' deyip gittiler. 3 saat arama yaptılar. 'Bu ev temiz' dediler. Bize bir evrak imzalatıp gittiler" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise evde yapılan aramanın, iddia edildiği gibi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timine ait iz araması olmadığını söyledi. Yapılan bir ihbar üzerine evde silah araması yapıldığını ifade eden yetkili, "Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bizim ve jandarma ekiplerinin yaptığımız bir çalışma yok. Söz konusu evde terör şubemiz bir istihbarat üzerine silah araması yapmıştı. Bu olayın Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi yok" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da 2 katlı evde polis aramasıYalova'da 2 katlı evde polis aramasıYalova'da 2 katlı evde polis aramasıYalova'da 2 katlı evde polis araması

PARTNERHem klasik hem şekersiz kakaolu kek tarifleriHem klasik hem şekersiz kakaolu kek tarifleri
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşetKarpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
'Ana' lakaplı kadın, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı'Ana' lakaplı kadın, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.