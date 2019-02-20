Yalova'da 238 parça tarihi eser ele geçirildi

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 238 parça tarihi eser ele geçirildi, kaçakçılık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 213 sikke, 1 haç, 1 el havanı, 1 el havanı döveceği, 1 melek figürü bulunan obje, 1 heykelcik, 4 hayvan figürü, 2 yüzük, 1 ok ucu, 1 kolye ucu, 11 tarihi obje, 1 el yapımı tabanca ile 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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