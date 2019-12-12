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Yalova’da 300 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’ne 300 polis ve narkotik detektör köpeklerinin katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi.

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’ne 300 polis ve narkotik detektör köpeklerinin katılımı ile hava destekli operasyon düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya başlayan uyuşturucu satıcıları ile polis arasında kovalamaca yaşanırken, narkotik köpeği Zeytin zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu.
Yalova Emniyet Müdürlüğü, ilde uyuşturucu satışının sıkça yapıldığı ve halk arasında “Roman Mahallesi” olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Değişik şubelerden 300 polisin katıldığı operasyonda Toma da kullanıldı. Araçlarla aynı anda mahalleye giren ekipler, mahalleyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Polisi karşılarında gören uyuşturucu satıcıları ile polisler arasında ise kovalamaca yaşandı. Yakalanan uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Droneların havadan destek verdiği operasyonda detektör köpekler de görev yaptı. Bir evde detektör köpek Zeytin, zulalanan uyuşturucu maddeyi buldu. Operasyon gün boyu sürecek.

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