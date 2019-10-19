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Yalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

SABİHA Gökçen Havalimanı’nın sponsorluğunda Türkiye’nin en büyük kivi üretim merkezi olan Yalova’da Kivi Festivali düzenlendi.

Yalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendi

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA)- SABİHA Gökçen Havalimanı’nın sponsorluğunda Türkiye’nin en büyük kivi üretim merkezi olan Yalova’da Kivi Festivali düzenlendi. Bu yıl 7’incisi düzenlenen festivalin ardından, önümüzdeki günlerde, kivi hasadına başlanacak. Türkiye’de kivi üretiminin yüzde 60’ının yapıldığı Yalova’da, bu yıl rekoltenin 35 bin ton civarında olması bekleniyor.
Subaşı Belediyesi ile Yalova Kivi Üreticileri Birliği’nin düzenlediği 7’inci Kivi Festivali, Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belediyesi Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Festivale Yalova Valisi Muammer Erol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılış konuşmasını Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı yaptı. Bu yıl 35 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Tunalı, “Altınova bölgemizde 6 bin 500 dönümlük alanda kivi üretimi gerçekleştiriliyor. Yalova geneline bakıldığında ise 8 bin dönümlük alanda kivi bahçeleri bulunuyor. 750 çiftçi kivi yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl 35 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Ülke genelinde ise 60 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Türkiye’de yıllık 100 bin ton kivi tüketiliyor. Geri kalan 40 bin tonluk açık ise İran’dan geliyor. Bölgemizde 25 bin tonluk depolama kapasitesine sahibiz” dedi.
KİVİ ÜRETİMİNE DESTEK VERİLİYOR
Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise Subaşı kivisinin tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Canbay, "Bugün burada güzel bir atmosferde festival coşkusunu paylaşıyoruz. 4 mevsimi yaşama şansımızın olduğu gölgemizde kivi meyvesi ile bizi tanıştıran çiftçilerimizin nadide beldemize ve bölgemize kazandırdıkları katma değerin haklı gururu ile bu sene 7'nci Kivi Festivali’ni kutluyoruz. Bu sayede Yalova’da üretilen kivinin gerek yurt dışı ve gerekse yurt içinde tanıtılması adına bizde elimizden gelen tüm desteği vermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.
YÜZDE 60’I YALOVA’DAN
Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da festivalde bir konuşma yaptı. Parıldar, “2018 yılında ülkemiz kivi üretimi 30 bin dekar alanda 62 bin ton, Yalova kivi üretimi ise 5 bin 800 dekar alanda 25 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz üretiminin yüzde 40’ını karşılamıştır. 2019 yılında üretimin 30 bin tonu aşmasını bekliyoruz. Ayrıca Yalova’daki kivi üreticileri Yalova’daki arazi değerlerinin artması nedeniyle Çanakkale, Bursa Orhangazi, Balıkesir Gönen, illerinde kivi bahçeleri kurmaya başladılar. Bu nedenle Yalova kivi üreticileri marifetiyle Türkiye’de kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60’ının burada yapıldığını ifade etmek gerekir” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından festivale destek verenlere teşekkür plaketleri dağıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı birçok etkinliğin yer aldığı festivalde en iyi kivi üreticileri de ödüllendirildi. Stantları gezen protokol mensupları, üreticilerle de fikir alışverişinde bulundu.

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Yalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendiYalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendiYalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendiYalova’da 7’inci Kivi Festivali düzenlendi

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