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  4. Yalova'da 8 ATM'ye çekiçle zarar veren zanlıyla ilgili işlem başlatıldı

Yalova'da 8 ATM'ye çekiçle zarar veren zanlıyla ilgili işlem başlatıldı

01.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi

Yalova'nın Altınova ilçesinde aynı bölgede bulunan 8 bankaya ait ATM'lere zarar veren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yalova-İzmit kara yolunda minibüs durağı mevkisinde yan yana sıralanmış ATM'lerin ekranları gece saatlerinde çekiçle kırıldı.

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheli N.Ş'yi yakaladı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen N.Ş, hakkında işlem başlatılarak rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Görgü tanıklarından Yunus Emre Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin çekiçle ATM'lere zarar verdikten sonra ayrıldığını söyledi.

Sabah ATM'ye gelip para çekmek isteyen kişiler, işlem yapamadan geri döndü.

ATM'lerin birkaç gün içinde onarılarak yeniden çalışır hale getirileceği öğrenildi.

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çekiç

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